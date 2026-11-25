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У застосунку «Київ Цифровий» 27 листопада відбудеться повний перехід на оновлену платіжну систему, через що раніше прив’язані банківські картки перестануть працювати для швидкої оплати в один клік, повідомили розробники сервісу. У застосунку більше не буде розділу зі збереженими банківськими картками.

Зміниться лише спосіб списання коштів: поповнювати транспортну картку та оплачувати інші міські сервіси можна буде вручну за реквізитами або через Apple Pay чи Google Pay. Розробники радять заздалегідь оновити застосунок для коректної роботи оплати.

Джерело: розробники застосунку «Київ Цифровий».

У застосунку «Київ Цифровий» завершили повернення коштів за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Гроші зарахували на гаманці транспортних карт користувачів.

У роботі застосунку «Резерв+» стався технічний збій. Частина користувачів не могла завантажити сервіс та переглянути свої військово-облікові дані.

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