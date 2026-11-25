В приложении «Киев Цифровой» 27 ноября состоится полный переход на обновленную платежную систему, в связи с чем ранее привязанные банковские карты перестанут работать для быстрой оплаты в один клик, сообщили разработчики сервиса. В приложении больше не будет раздела с сохраненными банковскими картами.

Изменится только способ списания средств: пополнять транспортную карту и оплачивать другие городские услуги можно будет вручную по реквизитам или через Apple Pay и Google Pay. Разработчики рекомендуют заранее обновить приложение для корректной работы системы оплаты.

Источник: разработчики приложения «Киев Цифровой».

В приложении «Киев Цифровой» завершили возврат средств за неиспользованные поездки, приобретённые по старым тарифам. Деньги зачислены на кошельки транспортных карт пользователей.

В работе приложения «Резерв+» произошел технический сбой. Часть пользователей не могла загрузить сервис и просмотреть свои военно-учетные данные.

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