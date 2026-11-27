В столице будут работать более 1500 пунктов обогрева, рассчитанных почти на 194 тысячи человек. Об этом 27 ноября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве будут работать более 1 500 пунктов обогрева. Их общая вместимость — почти 194 000 человек», — говорится в сообщении.

Среди всех пунктов город определил и подготовил 101 опорный пункт. Они рассчитаны на длительное пребывание людей в случае отсутствия света, тепла или воды. В опорных пунктах есть генераторы, автономное отопление, интернет, запасы питьевой воды и продуктов.

В таких пунктах созданы условия для пребывания людей с ограниченной подвижностью. Одновременно опорные пункты могут принять более 41 000 человек, отметил он.

Напомним, Киев готовится к длительному отсутствию света, тепла и воды.

В Киеве начали строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать резервным маршрутом на случай критического повреждения или разрушения столичных мостов. Они будут обеспечивать минимальный транзит транспорта и проезд спецтехники и автомобилей, необходимых для жизнедеятельности города. Работы могут быть завершены в течение двух-трех месяцев.

В Киеве начали строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

По решению Штаба Верховного Главнокомандующего в Украине должны быть обустроены 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

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