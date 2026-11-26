27 ноября в Киеве прогнозируют круглосуточный мороз и сухую облачную погоду
В пятницу, 27 ноября 2026 года, в Киеве ожидается сухая, облачная и морозная погода в течение всего суток с температурой воздуха -3°...-1°, согласно данным синоптического прогноза. Осадков не предвидится, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление в столице будет постепенно повышаться и приблизится к норме, составив 753–756 мм ртутного столба.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В пятницу, 27 ноября, в четырёх западных областях Украины прогнозируется значительный снег. Прирост снежного покрова может составить от 8 до 20 сантиметров.
В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.