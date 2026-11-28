По состоянию на утро 28 ноября в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, а показатели в разных районах столицы остаются в пределах нормы.

Показатели на разных картах мониторинга могут несколько отличаться. Это связано с тем, что сервисы используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и данные по конкретному району.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 07:00 28 ноября 2026 года общий уровень качества воздуха в Киеве был хорошим.

Самый низкий показатель загрязнения зафиксировали в Печерском и Голосеевском районах — 11 AQI. Самый высокий — в Оболонском районе, где индекс составил 19 AQI. Оба значения соответствуют хорошему уровню качества воздуха.

Проверить актуальные показатели можно на интерактивных картах:

SaveEcoBot — карта качества воздуха в Киеве, отображающая данные сети онлайн-станций мониторинга.

Aqicn — сервис с показателями индекса качества воздуха в реальном времени и данными отдельных станций.

ЛУН Город AIR — система мониторинга концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуры и влажности.

Ситуация может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные показатели.

Если уровень загрязнения повысится, рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

В частности, следует:

закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха;

отложить интенсивные физические нагрузки на улице;

использовать очиститель воздуха, если он есть, в соответствии с инструкцией производителя;

проветривать помещение после улучшения качества воздуха.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве сохранялся хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы, хотя показатели в разных районах столицы различаются.

По состоянию на утро среды станции мониторинга не фиксировали в столице значительного загрязнения воздуха. Следить за показателями в режиме реального времени и проверять ситуацию в разных районах города можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

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