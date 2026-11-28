Według stanu na poranek 28 listopada w Kijowie utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znacznego zanieczyszczenia, a wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy pozostają w granicach normy.

Wyniki na różnych mapach monitoringu mogą się nieco różnić. Wynika to z faktu, że serwisy korzystają z własnych sieci stacji oraz metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz dane dotyczące konkretnej dzielnicy.

Według danych SaveEcoBot, o godz. 07:00 28 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w Kijowie był dobry.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicach Pecherskiej i Hołosiejowskiej — 11 AQI. Najwyższy — w dzielnicy Obolonskiej, gdzie wskaźnik wynosił 19 AQI. Obie wartości odpowiadają dobrej jakości powietrza.

Aktualne wskaźniki można sprawdzić na interaktywnych mapach:

SaveEcoBot — mapa jakości powietrza w Kijowie, przedstawiająca dane z sieci internetowych stacji monitorujących.

Aqicn — serwis z wskaźnikami indeksu jakości powietrza w czasie rzeczywistym oraz danymi z poszczególnych stacji.

LUN Miasto AIR — system monitorowania stężenia drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperatury i wilgotności.

Sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia, dlatego przed dłuższym przebywaniem na świeżym powietrzu warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Jeśli poziom zanieczyszczenia wzrośnie, zaleca się ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu i, w miarę możliwości, pozostanie w pomieszczeniu.

W szczególności warto:

zamknąć okna i drzwi, aby ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza;

odłożyć na później intensywny wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu;

używać oczyszczacza powietrza, jeśli taki posiadamy, zgodnie z instrukcją producenta;

przewietrzyć pomieszczenia po poprawie jakości powietrza.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.

Stan na poranek 26 listopada w Kijowie utrzymywał się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znacznego zanieczyszczenia atmosfery, choć wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy się różnią.

Według stanu na poranek w środę stacje monitorujące nie odnotowały w stolicy znacznego zanieczyszczenia powietrza. Wskaźniki w czasie rzeczywistym oraz sytuację w różnych dzielnicach miasta można śledzić za pomocą serwisów SaveEcoBot, LUN Miasto AIR oraz Aqicn.

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