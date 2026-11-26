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Станом на ранок 26 листопада у Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Станції моніторингу не фіксують значного забруднення атмосфери, хоча показники в різних районах столиці відрізняються.

Де у Києві наразі найчистіше повітря та як відстежувати зміни показників у режимі реального часу за допомогою SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Дані різних сервісів моніторингу можуть відрізнятися, оскільки вони використовують власні мережі станцій та методики обробки інформації. Тому для оцінки стану повітря варто враховувати загальну картину та показники поблизу свого місця перебування.

Якість повітря у столиці може змінюватися протягом дня, тож перед тривалими прогулянками чи перебуванням на вулиці рекомендується перевіряти актуальні дані.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає показники якості атмосферного повітря в Києві та окремих районах міста. Сервіс використовує дані онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає інформацію в режимі реального часу.

За даними станом на 07:00 26 листопада 2026 року, загальний рівень якості повітря у Києві оцінюється як добрий.

Найнижчий показник забруднення зафіксовано у Голосіївському районі — 17 AQI, тоді як найвищий — в Оболонському, де індекс становить 36 AQI. Обидва значення відповідають доброму рівню якості повітря.

Кияни можуть відстежувати стан атмосферного повітря за допомогою кількох онлайн-сервісів:

SaveEcoBot — показує дані з мережі станцій моніторингу та дає змогу оцінити рівень забруднення в різних районах Києва.

Aqicn — відображає індекс якості повітря в режимі реального часу, зокрема за даними окремих станцій. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

ЛУН Місто AIR — відстежує концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення повітря.

У разі підвищення рівня забруднення рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері варто зачинити, а провітрювати оселю — після покращення ситуації.

Також бажано уникати інтенсивних фізичних навантажень на вулиці, оскільки під час активності людина вдихає більший обсяг повітря, а разом із ним — більше забруднювальних частинок.

За наявності очищувача повітря його можна використовувати відповідно до рекомендацій виробника.

Особливо уважними до стану атмосферного повітря варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Їм рекомендується стежити за показниками моніторингу та власним самопочуттям.

Станом на ранок середи станції моніторингу не фіксували у столиці значного забруднення повітря. Стежити за показниками в реальному часі та перевіряти ситуацію в різних районах міста можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

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