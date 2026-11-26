Według stanu na poranek 26 listopada w Kijowie utrzymuje się dobry poziom jakości powietrza. Stacje monitorujące nie odnotowują znaczącego zanieczyszczenia atmosfery, choć wskaźniki w różnych dzielnicach stolicy różnią się między sobą.

Gdzie w Kijowie jest obecnie najczystsze powietrze i jak śledzić zmiany wskaźników w czasie rzeczywistym za pomocą SaveEcoBot, LUN Miasto AIR i Aqicn.

Dane z różnych serwisów monitorujących mogą się różnić, ponieważ korzystają one z własnych sieci stacji i metod przetwarzania informacji. Dlatego przy ocenie stanu powietrza warto brać pod uwagę ogólny obraz sytuacji oraz wskaźniki w pobliżu miejsca, w którym się znajdujesz.

Jakość powietrza w stolicy może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed dłuższymi spacerami lub przebywaniem na świeżym powietrzu zaleca się sprawdzenie aktualnych danych.

Interaktywna mapa SaveEcoBot przedstawia wskaźniki jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach miasta. Serwis wykorzystuje dane z internetowych stacji monitorujących, z których część przekazuje informacje w czasie rzeczywistym.

Według danych z godziny 07:00 26 listopada 2026 r. ogólny poziom jakości powietrza w Kijowie oceniany jest jako dobry.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Hołosiejówskiej — 17 AQI, natomiast najwyższy — w dzielnicy Obolonskiej, gdzie wskaźnik wynosi 36 AQI. Obie wartości odpowiadają dobremu poziomowi jakości powietrza.

Mieszkańcy Kijowa mogą śledzić stan powietrza atmosferycznego za pomocą kilku serwisów internetowych:

SaveEcoBot — pokazuje dane z sieci stacji monitorujących i pozwala ocenić poziom zanieczyszczenia w różnych dzielnicach Kijowa.

Aqicn — wyświetla wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym, w szczególności na podstawie danych z poszczególnych stacji. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

LUN Miasto AIR — śledzi stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI.

Im wyższa wartość AQI, tym większy poziom zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku wzrostu poziomu zanieczyszczenia zaleca się ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu i, w miarę możliwości, pozostanie w pomieszczeniu. Okna i drzwi należy zamknąć, a mieszkanie przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Wskazane jest również unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, ponieważ podczas aktywności fizycznej człowiek wdycha większą ilość powietrza, a wraz z nim więcej cząstek zanieczyszczeń.

Jeśli dysponują Państwo oczyszczaczem powietrza, można go używać zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczególną uwagę na stan powietrza atmosferycznego powinny zwracać osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze. Zaleca się im śledzenie wyników pomiarów oraz własnego samopoczucia.

Według stanu na środę rano stacje monitorujące nie odnotowały w stolicy znacznego zanieczyszczenia powietrza. Wskaźniki w czasie rzeczywistym oraz sytuację w różnych dzielnicach miasta można śledzić za pomocą serwisów SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR oraz Aqicn.

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