截至11月26日上午，基辅的空气质量保持良好。监测站未记录到显著的大气污染，尽管首都各区的指标存在差异。

目前基辅哪里空气最清新？如何通过SaveEcoBot、LUN Misto AIR和Aqicn等平台实时追踪空气质量指标的变化？

由于各监测服务使用各自的监测站网络和数据处理方法，其数据可能存在差异。因此，在评估空气质量时，应综合考虑整体情况以及您所在位置附近的监测数据。

首都的空气质量在一天中可能会发生变化，因此在长时间散步或户外活动前，建议查看最新数据。

SaveEcoBot的交互式地图显示了基辅及市内各区的空气质量指标。该服务利用在线监测站的数据，其中部分监测站以实时模式传输信息。

根据2026年11月26日07:00的数据，基辅的总体空气质量被评定为良好。

污染指数最低的地区是戈洛西夫斯基区——AQI为17，而最高的地区是奥博隆区，其指数为36。这两个数值均属于良好空气质量等级。

基辅市民可通过以下几个在线服务实时查看大气质量状况：

SaveEcoBot——显示监测站网络的数据，并可评估基辅各区的污染水平。

Aqicn ——实时显示空气质量指数，特别是各监测站的具体数据。该服务采用从良好到危险的污染等级分级标准。

LUN City AIR — 监测PM1、PM2.5和PM10细颗粒物的浓度，以及温度和湿度。监测站的数据以AQI格式显示在交互式地图上。

AQI数值越高，空气污染程度越严重。

若污染水平升高，建议减少户外活动，并在条件允许的情况下留在室内。应关闭门窗，待情况好转后再通风。

此外，最好避免在户外进行剧烈运动，因为运动时人体吸入的空气量更大，随之吸入的污染物颗粒也会更多。

如有空气净化器，可按照制造商的建议使用。

患有呼吸系统和心血管系统疾病的人群、儿童及老年人应特别关注大气空气质量。建议他们密切关注监测数据及自身身体状况。

截至周三上午，监测站未在首都记录到严重的空气污染。可通过SaveEcoBot、ЛУН Місто AIR和Aqicn等服务实时关注监测数据，并查看市内各区域的空气质量状况。

基辅各“坚韧据点”已设置了超过五个床位。

基辅有一套公寓正在出售，该公寓所在楼旁的一棵树上曾清晰可见托洛茨基的面容。

基辅Cosmo Multimall购物中心已修复其中一处受损区域。

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