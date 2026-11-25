在基辅，两名醉酒的年轻人于波迪尔斯基区上瓦尔街的一家酒吧外大打出手。 在冲突中，一名19岁的青年用玻璃瓶击中了一名31岁基辅男子的面部。受害者受了重伤，已被送往医院。

该事件发生在当晚某家酒吧附近。据警方称，两名年轻男子开始挑衅在场的顾客：他们吹口哨并高声辱骂在场的女孩。

当几名男子出言制止时，冲突升级为斗殴。其中一名袭击者——一名22岁的青年——通过激进的行为分散了对手的注意力， 而他的19岁同伙则趁机用拳头击打这位基辅男子数次，随后又用玻璃瓶砸中其面部。

此次袭击导致该男子嘴唇被划伤，五颗牙齿受创碎裂。他已被送医救治。此外，玻璃瓶还擦伤了一名女孩的头部，该女孩随即拨打报警电话并呼叫了急救人员。

斗殴结束后，这些年轻人逃离现场，试图藏身于附近的院落中。然而，警方迅速追查并拘留了两名嫌疑人。

调查人员已根据《乌克兰刑法典》第296条第2款（由多人实施且伴有特别嚣张行为的寻衅滋事罪）向涉案人员告知了嫌疑。

这两名年轻人因所犯罪行面临最高四年有期徒刑。

来源：基辅警方。

另据报道，特尔诺皮尔州警方正在调查一起医生可能对一名9岁残疾儿童实施虐待的案件。

执法部门对涉案人员住所进行了33次搜查，并向另外7名参与在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡国民卫队分队附近发生的群体性骚乱和寻衅滋事行为的人员提出了嫌疑指控。

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