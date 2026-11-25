В Киеве двое нетрезвых молодых людей устроили драку возле бара на улице Верхний Вал в Подольском районе. Во время нападения 19-летний парень ударил 31-летнего киевлянина стеклянной бутылкой по лицу. Пострадавший получил серьезные травмы и попал в больницу.

Инцидент произошел вечером возле одного из баров. По данным правоохранителей, двое молодых людей начали провоцировать компанию посетителей: свистели и выкрикивали оскорбления в адрес девушек.

Когда мужчины сделали им замечание, конфликт перерос в драку. Один из нападавших, 22-летний молодой человек, отвлекал внимание оппонента агрессивным поведением, а его 19-летний сообщник тем временем нанес киевлянину несколько ударов кулаками, а затем ударил его стеклянной бутылкой по лицу.

В результате нападения мужчина получил рассечение губы и травматические сколы пяти зубов. Его госпитализировали. Также бутылка задела голову одной из девушек, которая вызвала на место полицию и медиков.

После драки молодые люди сбежали и пытались спрятаться в соседних дворах. Однако полицейские оперативно разыскали и задержали обоих подозреваемых.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц и сопровождавшееся особой дерзостью).

За содеянное молодым людям грозит до четырёх лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева.

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