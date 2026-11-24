В ночь на 25 ноября и утром на дорогах большинства регионов Украины ожидается гололед.

Исключением станет юг страны. Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Из-за скользких дорог возможно затруднение движения транспорта. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

В Киеве дорожные службы также подготовились к непогоде: для борьбы со снегом и гололедом «Киевавтодор» располагает 581 единицей основной и дополнительной спецтехники.

Источник: Укргидрометцентр

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Нестабильная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с.

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