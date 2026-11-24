W nocy z 24 na 25 listopada oraz rano na drogach większości regionów Ukrainy spodziewane jest oblodzenie.

Wyjątkiem będzie południe kraju. Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ogłosiło żółty poziom zagrożenia.

Z powodu śliskich dróg możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowców wzywa się do zachowania ostrożności, utrzymywania odpowiedniej odległości oraz nieprzekraczania prędkości.

W Kijowie służby drogowe również przygotowały się na niekorzystne warunki pogodowe: do walki ze śniegiem i oblodzeniem „Kijawodór” dysponuje 581 jednostkami podstawowego i dodatkowego sprzętu specjalistycznego.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i oblodzeniem w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan Czarnohorski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12 stopni, a prędkość wiatru na szczycie osiągała 17 m/s.

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