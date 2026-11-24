Вечером 24 ноября Киев накрыл снегопад. Улицы и тротуары постепенно покрылись белым снегом, а кадры заснеженной столицы появились в сети. В то же время киевлянам стоит быть внимательными на дорогах и тротуарах — из-за гололеда передвижение по городу может быть опасным.

Снег в столице пошел вечером. На видео видно, как осадки покрывают городские улицы, тротуары и крыши домов. После осенних дней Киев ненадолго изменил привычный облик и стал по-зимнему заснеженным.

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В среду, 25 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7–12 м/с, а ночью и утром на дорогах региона местами образуется гололед.

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В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Нестабильная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

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В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с.

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