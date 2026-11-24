Увечері 24 листопада Київ накрив снігопад. Вулиці та тротуари поступово вкрилися білим снігом, а кадри засніженої столиці з’явилися у мережі. Водночас киянам варто бути уважними на дорогах і тротуарах — через ожеледицю пересування містом може бути небезпечним.

Сніг у столиці пішов увечері. На відео видно, як опади вкривають міські вулиці, тротуари та дахи будинків. Після осінніх днів Київ ненадовго змінив звичний вигляд і став по-зимовому засніженим.

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У середу, 25 листопада, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий сніг. За даними Українського гідрометцентру, вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7–12 м/с, а вночі та вранці на дорогах регіону подекуди утвориться ожеледиця.

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Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.

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