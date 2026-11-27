0:00 / 0:00

У столиці працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, розрахованих майже на 194 тисячі людей. Про це повідомив 27 листопада мер Києва Віталій Кличко.

«У Києві працюватимуть понад 1 500 пунктів обігріву. Загальна їх місткість — майже 194 000 осіб», — ідеться в повідомленні.

Серед усіх пунктів місто визначило і підготувало 101 опорний пункт. Вони розраховані на тривале перебування людей у разі відсутності світла, тепла чи води. В опорних пунктах є генератори, автономне опалення, інтернет, запаси питної води та продуктів.

У таких пунктах є умови для перебування маломобільних людей. Одночасно опорні пункти можуть прийняти понад 41 000 людей, зазначив він.

Нагадаємо, Київ готується до тривалої відсутності світла, тепла та води.

У Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати резервним маршрутом на випадок критичного пошкодження або руйнування столичних мостів. Вони забезпечуватимуть мінімальний транзит транспорту та проїзд спецтехніки й автомобілів, необхідних для життєдіяльності міста. Завершити роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

Читай нас у