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Столична влада опрацьовує різні сценарії дій на випадок тривалого знеструмлення та перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням. Про це 27 листопада повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки начальника КМВА Андрій Ткачов заявив в ефірі телемарафону.

«Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо «Пункти незламності» з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання», — розповів Ткачов.

Він нагадав, що у Києві працює понад 1500 «Пунктів незламності». Також у разі необхідності розгорнуть додаткові.

У Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати резервним маршрутом на випадок критичного пошкодження або руйнування столичних мостів. Вони забезпечуватимуть мінімальний транзит транспорту та проїзд спецтехніки й автомобілів, необхідних для життєдіяльності міста. Завершити роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

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