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У Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати резервним маршрутом на випадок критичного пошкодження або руйнування столичних мостів. Вони забезпечуватимуть мінімальний транзит транспорту та проїзд спецтехніки й автомобілів, необхідних для життєдіяльності міста. Завершити роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

Відповідаючи на запитання про можливість забезпечення сполучення між правим і лівим берегами столиці у разі виходу мостів із ладу, Максим Бахматов зазначив, що комплексних рішень, зокрема будівництва тунелів, наразі немає.

Водночас місто вже перейшло до практичної реалізації альтернативного варіанта — облаштування понтонних переправ через Дніпро.

«Якщо говорити про концептуальні історії — тунелі й так далі — ніхто не знає, що робити. Єдине, що робиться зараз — реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом 2-3 місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать», — розповів очільник Деснянської РДА.

За його словами, понтонні переправи не призначені для повноцінної заміни столичних мостів. Їх облаштовують для забезпечення мінімального транспортного сполучення, зокрема проїзду спецтранспорту та автомобілів, необхідних для роботи міської інфраструктури.

У ніч на 17 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по мостах Києва. Після атаки рух Північним і Південним мостами повністю перекривали, а на інших переправах запровадили тимчасові обмеження.

Станом на 18 листопада проїзд Південним і Північним мостами вдалося частково відновити. Однак у столиці продовжують діяти обмеження та тимчасові схеми руху.

Зокрема:

Південний міст: дозволено рух автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн із регульованим інтервалом. Водночас проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст: відкритий лише для громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

Міст Патона: працює за реверсивною схемою. Із 06:00 до 16:00 рух дозволений із лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 — у зворотному напрямку.

Подільський мостовий перехід: рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро: працюють без обмежень.

Таким чином, будівництво понтонних переправ має забезпечити Києву додатковий резервний варіант сполучення між берегами Дніпра на випадок подальших пошкоджень мостової інфраструктури.

Про це заявив очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов.

У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

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