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У Шевченківському районі Києва 28 листопада уламки російського безпілотника впали на територію дитячого садка.

Внаслідок падіння вибило вікна в будівлі закладу та сусідньому п’ятиповерховому житловому будинку.

Попередньо, одна людина постраждала. На місці працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Джерело: Віталій Кличко.

Унаслідок російської атаки безпілотниками на Київ 28 листопада пошкоджено адміністративну будівлю в Солом’янському районі.

28 листопада у Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують характер і ступінь пошкоджень.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

24 листопада унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах .

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