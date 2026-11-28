В Шевченковском районе Киева 28 ноября обломки российского беспилотника упали на территорию детского сада.

В результате падения были выбиты окна в здании детского сада и соседнем пятиэтажном жилом доме.

Предварительно, один человек пострадал. На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

Источник: Виталий Кличко.

В результате российской атаки беспилотниками на Киев 28 ноября повреждено административное здание в Соломенском районе.

28 ноября в Киеве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют характер и степень повреждений.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах .

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