28 listopada w dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie fragmenty rosyjskiego drona spadły na teren przedszkola.

W wyniku upadku wybite zostały okna w budynku placówki oraz w sąsiednim pięciopiętrowym budynku mieszkalnym.

Wstępnie podano, że jedna osoba odniosła obrażenia. Na miejscu działają służby ratownicze, a informacje dotyczące skutków ataku są nadal weryfikowane.

Źródło: Witalij Kliczko.

W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Kijów 28 listopada uszkodzony został budynek administracyjny w dzielnicy Solomjanska.

28 listopada w Kijowie odnotowano trafienie w obiekt infrastruktury krytycznej. Obecnie specjaliści ustalają charakter i stopień zniszczeń.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.

Czytaj nas na