W Kijowie fragmenty drona spadły na teren przedszkola; jest jedna osoba ranna
28 listopada w dzielnicy Szewczenkowskiej w Kijowie fragmenty rosyjskiego drona spadły na teren przedszkola.
W wyniku upadku wybite zostały okna w budynku placówki oraz w sąsiednim pięciopiętrowym budynku mieszkalnym.
Wstępnie podano, że jedna osoba odniosła obrażenia. Na miejscu działają służby ratownicze, a informacje dotyczące skutków ataku są nadal weryfikowane.
Źródło: Witalij Kliczko.
W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Kijów 28 listopada uszkodzony został budynek administracyjny w dzielnicy Solomjanska.
28 listopada w Kijowie odnotowano trafienie w obiekt infrastruktury krytycznej. Obecnie specjaliści ustalają charakter i stopień zniszczeń.
Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.
W dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.
24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Biało-Cerkiewskim.