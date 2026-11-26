Zimą w stolicy mogą wystąpić poważne przerwy w dostawach wody. W najgorszym scenariuszu woda będzie dostarczana zgodnie z harmonogramem — 3 godziny z wodą i 8 godzin bez — oświadczył przewodniczący Rady Rejonowej Desna, Bachmatow.

Rada Ministrów przekazała już władzom lokalnym plan przygotowań na ewentualne ograniczenia w dostawach wody spowodowane rosyjskimi atakami.

Rada Ministrów Ukrainy zobowiązała miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy do opracowania planów na wypadek ewentualnych ograniczeń w dostawach wody spowodowanych zniszczeniem pompowni kanalizacyjnych. Na realizację tego zadania władzom lokalnym wyznaczono dwa tygodnie.

19 listopada na prospekcie Obolonskim w Kijowie doszło do awarii na głównej magistrali wodociągowej. Z powodu uszkodzenia rurociągu tymczasowo wstrzymano dostawy wody do dwóch budynków wielorodzinnych.

W sobotę, 22 listopada, na prawym brzegu Kijowa rozpoczyna się przywracanie dostaw wody. Specjaliści z Kijówwodokanal przywrócili działanie urządzeń pompowych i podstawowych procesów technologicznych.

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