W Ukrainie opracowano algorytmy funkcjonowania transportu i logistyki miejskiej w Kijowie na wypadek znacznego pogorszenia się sytuacji w wyniku rosyjskich ataków. W szczególności na dzień 27 listopada przewidziano bezpłatne linie autobusowe, które mają zapewnić poruszanie się po mieście w przypadku wstrzymania działania innych środków transportu.

Informację tę przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski po zakończeniu posiedzenia Sztabu Naczelnego Dowódcy. Jak powiedział, podczas posiedzenia wysłuchano raportów przedstawicieli wojska, służb wywiadowczych, członków rządu oraz burmistrza stolicy dotyczących sytuacji w Kijowie, potencjalnych zagrożeń oraz wariantów reagowania.

Rząd wspólnie z władzami miejskimi opracowuje mechanizm, który pozwoli mieszkańcom bezpłatnie korzystać z określonych linii autobusowych, jeśli inne rodzaje transportu publicznego przestaną działać. Zgodnie z zamysłem ma to pomóc ludziom i przedsiębiorstwom w kontynuowaniu pracy, a także zapewnić możliwość nauki i poruszania się po mieście.

Osobno uczestnicy posiedzenia omówili kwestię ochrony określonych obiektów infrastruktury Kijowa oraz tworzenia obiektów zastępczych. Zełenski podkreślił konieczność przyspieszenia tych prac.

W sztabie omówiono również ukraińskie operacje dalekosiężne w odpowiedzi na rosyjskie ataki. Według prezydenta, po wysłuchaniu raportów Głównego Urzędu Wywiadu, Ministerstwa Obrony, wojska oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wprowadzono korekty do planu operacji. Ich celem jest wzmocnienie oddziaływania na rosyjską produkcję wojskową oraz poszczególne procesy gospodarcze.

Ponadto Zełenski poinformował o rozmowach ze służbami specjalnymi i Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczących dodatkowych działań koordynacyjnych z partnerami w zakresie operacji na wodach neutralnych poza granicami Ukrainy.

W Kijowie powstanie ponad 1500 punktów ogrzewania — poinformował Kliczko.

Przypomnijmy, że Kijów przygotowuje się na długotrwały brak prądu, ogrzewania i wody.

W Kijowie rozpoczęto budowę pontonowych przepraw przez Dniepr, które mają stać się trasą rezerwową na wypadek krytycznego uszkodzenia lub zniszczenia mostów stołecznych. Będą one zapewniać minimalny tranzyt transportu oraz przejazd sprzętu specjalistycznego i pojazdów niezbędnych do funkcjonowania miasta. Prace mogą zostać zakończone w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Dowódcy w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych przepraw mostowych, w tym osiem – przez Dniepr w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

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