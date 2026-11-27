乌克兰已制定了基辅交通及城市物流的应急方案，以应对因俄罗斯袭击导致局势显著恶化的情况。具体而言，截至11月27日，已规划了免费公交线路，旨在确保在其他交通方式停运时市民仍能正常出行。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基在最高统帅部会议结束后通报了这一消息。他表示，会议听取了军方、情报部门、政府官员及首都市长关于基辅局势、潜在威胁及应对方案的汇报。

政府正与市政府共同制定相关机制，一旦其他公共交通停运，市民即可免费乘坐指定的公交线路。该计划旨在帮助民众和企业维持正常运作，同时保障市民的出行和学习需求。

此外，与会者还就保护基辅特定基础设施以及建设替代设施的问题进行了讨论。泽连斯基强调必须加快相关工作的推进。

此外，指挥部还讨论了乌克兰针对俄罗斯袭击采取的远程打击行动。 据总统称，在听取了总参谋部情报总局、国防部、军方及安全局（SBU）的汇报后，已对作战计划进行了调整。其目的是加强对俄罗斯军事生产及特定经济流程的打击力度。

此外，泽连斯基表示，已与情报机构和外交部商讨了关于在乌克兰境外中立水域开展行动时，与合作伙伴进行协调的补充措施。

克利奇科表示，基辅将设立1500多个取暖点。

需要提醒的是，基辅正为可能出现的长期断电、断暖和断水做准备。

基辅已开始在第聂伯河上建设浮桥，这些浮桥将在首都桥梁遭受严重损坏或被摧毁时作为备用通道。它们将确保交通的最低限度通行，并保障维持城市正常运转所需的特种车辆和汽车的通行。 工程预计将在两到三个月内完工。

基辅已开始建设横跨第聂伯河的额外渡口。预计首批桥梁将于2027年初投入使用。

根据最高总司令部的决定，乌克兰将修建21座临时桥梁，其中8座位于首都，横跨第聂伯河。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在一次闭门记者会上表示，承包商已着手建设基辅的两座桥梁。

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