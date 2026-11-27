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В Україні розробили алгоритми роботи транспорту та міської логістики Києва на випадок значного погіршення ситуації через російські удари. Зокрема, станом на 27 листопада передбачили безкоштовні автобусні маршрути, які мають забезпечити пересування містом у разі зупинки інших видів транспорту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, на засіданні заслухали доповіді військових, розвідки, урядовців і мера столиці щодо ситуації в Києві, можливих загроз та варіантів реагування.

Уряд спільно з міською владою опрацьовує механізм, який дозволить жителям безкоштовно користуватися визначеними автобусними маршрутами, якщо інші види громадського транспорту припинять роботу. За задумом, це допоможе людям і підприємствам продовжувати працювати, а також забезпечить можливість навчання та пересування містом.

Окремо учасники засідання обговорили захист визначених об'єктів інфраструктури Києва та створення альтернативних об'єктів. Зеленський наголосив на необхідності прискорити цю роботу.

Також на Ставці обговорили українські далекобійні операції у відповідь на російські атаки. За словами президента, після доповідей ГУР, Міноборони, військових і СБУ внесли корективи до плану операцій. Їхня мета — посилити вплив на російське військове виробництво та окремі економічні процеси.

Крім того, Зеленський повідомив про обговорення зі спецслужбами та МЗС додаткових заходів координації з партнерами щодо операцій у нейтральних водах за межами України.

У Києві облаштують понад 1500 пунктів обігріву — Кличко.

Нагадаємо, Київ готується до тривалої відсутності світла, тепла та води.

У Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати резервним маршрутом на випадок критичного пошкодження або руйнування столичних мостів. Вони забезпечуватимуть мінімальний транзит транспорту та проїзд спецтехніки й автомобілів, необхідних для життєдіяльності міста. Завершити роботи можуть упродовж двох-трьох місяців.

У Києві розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Очікується, що перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

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