В Украине разработали алгоритмы работы транспорта и городской логистики Киева на случай значительного ухудшения ситуации из-за российских ударов. В частности, по состоянию на 27 ноября предусмотрены бесплатные автобусные маршруты, которые должны обеспечить передвижение по городу в случае остановки других видов транспорта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Штаба Верховного главнокомандующего. По его словам, на заседании были заслушаны доклады военных, разведки, правительственных чиновников и мэра столицы о ситуации в Киеве, возможных угрозах и вариантах реагирования.

Правительство совместно с городскими властями разрабатывает механизм, который позволит жителям бесплатно пользоваться определенными автобусными маршрутами, если другие виды общественного транспорта прекратят работу. По замыслу, это поможет людям и предприятиям продолжать работать, а также обеспечит возможность обучения и передвижения по городу.

Отдельно участники заседания обсудили защиту определенных объектов инфраструктуры Киева и создание альтернативных объектов. Зеленский подчеркнул необходимость ускорить эту работу.

Также на Штабе обсудили украинские удары по дальним целям в ответ на российские атаки. По словам президента, после докладов ГУР, Минобороны, военных и СБУ в план операций были внесены коррективы. Их цель — усилить воздействие на российское военное производство и отдельные экономические процессы.

Кроме того, Зеленский сообщил об обсуждении со спецслужбами и МИД дополнительных мер координации с партнерами относительно операций в нейтральных водах за пределами Украины.

В Киеве оборудуют более 1500 пунктов обогрева — Кличко.

Напомним, Киев готовится к длительному отсутствию света, тепла и воды.

В Киеве начали строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать резервным маршрутом на случай критического повреждения или разрушения столичных мостов. Они будут обеспечивать минимальный транзит транспорта и проезд спецтехники и автомобилей, необходимых для жизнедеятельности города. Работы могут быть завершены в течение двух-трех месяцев.

В Киеве начали строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

По решению Штаба Верховного Главнокомандующего в Украине должны быть обустроены 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

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