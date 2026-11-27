Столичные власти прорабатывают различные сценарии действий на случай длительного отключения электроэнергии и перебоев с тепло- и водоснабжением. Об этом 27 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации.

Об этом временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачёв заявил в эфире телемарафона.

«В настоящее время отрабатываем различные алгоритмы. Готовим «Пункты непоколебимости» с различными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения», — рассказал Ткачев.

Он напомнил, что в Киеве работает более 1500 «Пункт несокрушимости». Также в случае необходимости будут развернуты дополнительные.

В Киеве начали строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать резервным маршрутом на случай критического повреждения или разрушения столичных мостов. Они будут обеспечивать минимальный транзит транспорта и проезд спецтехники и автомобилей, необходимых для жизнедеятельности города. Работы могут быть завершены в течение двух-трех месяцев.

В Киеве начали строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

По решению Штаба Верховного Главнокомандующего в Украине должны быть обустроены 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

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