Зимой в столице возможны серьезные перебои с водоснабжением. В худшем случае воду будут подавать по графику — 3 часа с водой и 8 часов без, заявил председатель Деснянской РГА Бахматов.

Кабмин уже передал местным властям план подготовки к возможным ограничениям водоснабжения из-за российских ударов.

Кабинет министров Украины обязал города с населением свыше 100 тысяч человек разработать планы на случай возможных ограничений водоснабжения из-за разрушения канализационных насосных станций. На выполнение этого задания местным властям отвели две недели.

19 ноября на Оболонском проспекте в Киеве произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за повреждения трубопровода временно прекратили водоснабжение в двух многоквартирных домах.

В субботу, 22 ноября, на правом берегу Киева начинают восстанавливать водоснабжение. Специалисты Киевводоканала наладили работу насосного оборудования и восстановили основные технологические процессы.

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