У суботу, 22 листопада, на правому березі Києва починають відновлювати водопостачання. Фахівці Київводоканалу налагодили роботу насосного обладнання та відновили основні технологічні процеси. Тепер тиск у мережах поступово зростатиме, а вода почне повертатися до осель киян.

Там зазначили, що фахівцям вдалося запустити необхідне обладнання та налагодити його роботу. «Завдяки злагодженій командній роботі фахівців Київводоканалу вдалося відновити основні технологічні процеси та налагодити роботу насосного обладнання, необхідного для стабілізації водопостачання правобережної частини столиці», — йдеться у повідомленні підприємства.

Наразі тиск у водопровідних мережах правого берега поступово стабілізуватиметься. Це означає, що вода почне надходити до споживачів, однак не всюди одночасно. У Київводоканалі розповіли, що працівники підприємства та аварійні бригади майже добу працювали безперервно. Фахівці не змінювали чергувань, щоб якомога швидше відновити роботу пошкодженого об'єкта та повернути воду в оселі киян.

Водночас у підприємстві попередили, що швидкого відновлення водопостачання в усіх будинках очікувати не варто. Після запуску насосного обладнання потрібно поступово наповнити водопровідні мережі та резервуари. Також необхідно відновити нормальний тиск у системі. Саме тому в одних будинках вода може з'явитися раніше, а в інших — із затримкою. На повну стабілізацію подачі потрібен певний час.

У Київводоканалі подякували працівникам, які відновлювали роботу системи в надзвичайно складних умовах. Про подальші зміни у водопостачанні правого берега столиці підприємство обіцяє повідомляти додатково. Про початок відновлення водопостачання 22 листопада повідомили у Київводоканалі.

Удень 21 листопада, у «Київводоканалі» повідомили про стабілізацію тиску у водопровідних мережах лівобережної частини столиці. Наразі показники відповідають нормативним значенням, а водопостачання здійснюється у штатному режимі.

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