В субботу, 22 ноября, на правом берегу Киева начинают восстанавливать водоснабжение. Специалисты Киевводоканала наладили работу насосного оборудования и восстановили основные технологические процессы. Теперь давление в сетях будет постепенно расти, а вода начнет поступать в дома киевлян.

Там отметили, что специалистам удалось запустить необходимое оборудование и наладить его работу. «Благодаря слаженной командной работе специалистов «Киевводоканала» удалось восстановить основные технологические процессы и наладить работу насосного оборудования, необходимого для стабилизации водоснабжения правобережной части столицы», — говорится в сообщении предприятия.

В настоящее время давление в водопроводных сетях правого берега будет постепенно стабилизироваться. Это означает, что вода начнет поступать к потребителям, однако не везде одновременно. В Киевводоканале рассказали, что сотрудники предприятия и аварийные бригады почти сутки работали без перерыва. Специалисты не меняли дежурств, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного объекта и вернуть воду в дома киевлян.

В то же время в предприятии предупредили, что быстрого восстановления водоснабжения во всех домах ожидать не стоит. После запуска насосного оборудования необходимо постепенно наполнить водопроводные сети и резервуары. Также необходимо восстановить нормальное давление в системе. Именно поэтому в одних домах вода может появиться раньше, а в других — с задержкой. На полную стабилизацию подачи потребуется определенное время.

В Киевводоканале поблагодарили сотрудников, которые восстанавливали работу системы в чрезвычайно сложных условиях. О дальнейших изменениях в водоснабжении правого берега столицы предприятие обещает сообщать дополнительно. О начале восстановления водоснабжения 22 ноября сообщили в «Киевводоканале».

Днём 21 ноября в «Киевводоканале» сообщили о стабилизации давления в водопроводных сетях левобережной части столицы. В настоящее время показатели соответствуют нормативным значениям, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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