По состоянию на 05:47 25 ноября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе вражеских беспилотников.

В столице был введен желтый уровень опасности. В 06:38 прозвучал отбой.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

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