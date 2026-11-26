В Дарницком районе Киева произошел взрыв в квартире, один человек пострадал
26 ноября в Дарницком районе Киева произошел взрыв газового баллона в одной из квартир многоэтажного дома. В результате инцидента была разрушена часть стены здания, один человек пострадал.
Сообщение о взрыве на улице Драгоманова поступило 26 ноября в 15:13.
По данным ГСЧС, в одной из квартир жилого многоэтажного дома взорвался газовый баллон, дальнейшего возгорания не последовало. Также была разрушена часть наружной стены дома.
В результате взрыва пострадал один человек.
Причины происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Напомним, что в Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон в квартире: пострадала женщина.
В Вышгороде на 15-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон.
В Киевской области из-за газового баллона произошел взрыв в многоэтажном доме.