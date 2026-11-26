26 ноября в Дарницком районе Киева произошел взрыв газового баллона в одной из квартир многоэтажного дома. В результате инцидента была разрушена часть стены здания, один человек пострадал.

Сообщение о взрыве на улице Драгоманова поступило 26 ноября в 15:13.

По данным ГСЧС, в одной из квартир жилого многоэтажного дома взорвался газовый баллон, дальнейшего возгорания не последовало. Также была разрушена часть наружной стены дома.

В результате взрыва пострадал один человек.

Причины происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Напомним, что в Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон в квартире: пострадала женщина.

В Вышгороде на 15-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон.

В Киевской области из-за газового баллона произошел взрыв в многоэтажном доме.

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