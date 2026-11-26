В Киеве 1048 сотрудников Центра экстренной медицинской помощи получили первые дополнительные выплаты за работу во время воздушных тревог, обстрелов и на местах попаданий вражеских снарядов, сообщил 26 ноября мэр Виталий Кличко в начале пленарного заседания Киевсовета.

Решение о введении таких доплат для сотрудников бригад экстренной медицинской помощи Киевсовет принял недавно, а сам Киев стал первым городом в Украине, который ввел подобные выплаты.

Помимо финансовых надбавок, город выделил средства и уже приступил к процедурам закупки зимней одежды для сотрудников столичной службы экстренной медицинской помощи. По словам Виталия Кличко, медики выезжают на места вражеских ударов, спасают пострадавших и нередко сами попадают под повторные обстрелы, выполняя роль одной из ключевых спасательных служб столицы.

Источник: заявление мэра Киева Виталия Кличко на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют ввести дополнительные выплаты для работников скорой медицинской помощи, которые выезжают на места попаданий во время российских атак. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, увеличив ставку за оказание медицинской помощи каждому пациенту. Ставка повышена на 51 грн.

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