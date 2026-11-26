W Kijowie 1048 pracowników Centrum Ratownictwa Medycznego otrzymało pierwsze dodatkowe wynagrodzenia za pracę podczas alarmów powietrznych, ostrzałów oraz w miejscach trafień wroga – poinformował burmistrz Witalij Kliczko na początku posiedzenia plenarnego Rady Miasta Kijowa.

Rada Miasta Kijowa niedawno przyjęła uchwałę o wprowadzeniu takich dodatków dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego, a sam Kijów stał się pierwszym miastem na Ukrainie, które wdrożyło tego typu wypłaty.

Oprócz dodatków finansowych miasto przeznaczyło środki i rozpoczęło już procedury zakupu odzieży zimowej dla pracowników stołecznej służby ratownictwa medycznego. Według słów Witalija Kliczki lekarze i ratownicy medyczni wyruszają na miejsca ataków wroga, ratują poszkodowanych i nierzadko sami stają się celem kolejnych ostrzałów, pełniąc rolę jednej z kluczowych służb ratowniczych stolicy.

Źródło: oświadczenie burmistrza Kijowa Witalija Kliczki podczas posiedzenia plenarnego Rady Miasta Kijowa.

Wcześniej informowano, że w Kijowie planuje się wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pracowników ratownictwa medycznego, którzy wyjeżdżają na miejsca trafień podczas rosyjskich ataków. Poinformował o tym burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Rada Ministrów Ukrainy podniosła wynagrodzenia lekarzom rodzinnym, zwiększając stawkę za udzielenie pomocy medycznej każdemu pacjentowi. Stawka została podwyższona o 51 hrywien.

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