По состоянию на утро 26 ноября в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы, хотя показатели в разных районах столицы различаются.

Где в Киеве сейчас самый чистый воздух и как отслеживать изменения показателей в режиме реального времени с помощью SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Данные различных сервисов мониторинга могут отличаться, поскольку они используют собственные сети станций и методики обработки информации. Поэтому для оценки состояния воздуха следует учитывать общую картину и показатели вблизи своего местонахождения.

Качество воздуха в столице может меняться в течение дня, поэтому перед длительными прогулками или пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает показатели качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах города. Сервис использует данные онлайн-станций мониторинга, часть которых передает информацию в режиме реального времени.

По данным на 07:00 26 ноября 2026 года, общий уровень качества воздуха в Киеве оценивается как хороший.

Самый низкий показатель загрязнения зафиксирован в Голосеевском районе — 17 AQI, тогда как самый высокий — в Оболонском, где индекс составляет 36 AQI. Оба значения соответствуют хорошему уровню качества воздуха.

Киевляне могут отслеживать состояние атмосферного воздуха с помощью нескольких онлайн-сервисов:

SaveEcoBot — показывает данные с сети станций мониторинга и позволяет оценить уровень загрязнения в разных районах Киева.

Aqicn — отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени, в частности по данным отдельных станций. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

ЛУН Город AIR — отслеживает концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха.

В случае повышения уровня загрязнения рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери следует закрыть, а проветривать жилье — после улучшения ситуации.

Также желательно избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха, а вместе с ним — больше загрязняющих частиц.

При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

Особенно внимательными к состоянию атмосферного воздуха следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

По состоянию на утро среды станции мониторинга не фиксировали в столице значительного загрязнения воздуха. Следить за показателями в режиме реального времени и проверять ситуацию в разных районах города можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

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