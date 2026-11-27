Władze stolicy opracowują różne scenariusze działania na wypadek długotrwałej przerwy w dostawach prądu oraz zakłóceń w dostawach ciepła i wody. Informację tę podała 27 listopada Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Tymczasowo pełniący obowiązki szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Andrij Tkaczow oświadczył to podczas telemaratonu.

„Obecnie opracowujemy różne algorytmy działania. Przygotowujemy »punkty niezłomności« o różnym przeznaczeniu. Dostarczanie wody, funkcjonowanie kompleksów pijalni na wypadek braku zaopatrzenia w wodę” – powiedział Tkaczow.

Przypomniał, że w Kijowie działa ponad 1500 „punktów niezłomności”. W razie potrzeby uruchomione zostaną również dodatkowe.

W Kijowie rozpoczęto budowę pontonowych przepraw przez Dniepr, które mają stać się trasą rezerwową na wypadek krytycznego uszkodzenia lub zniszczenia mostów stołecznych. Będą one zapewniać minimalny tranzyt transportu oraz przejazd techniki specjalnej i pojazdów niezbędnych do funkcjonowania miasta. Prace mogą zostać zakończone w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Dowódcy w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych przepraw mostowych, w tym osiem – przez Dniepr w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

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