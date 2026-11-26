W piątek, 27 listopada 2026 r., w Kijowie spodziewana jest sucha, pochmurna i mroźna pogoda przez całą dobę, z temperaturą powietrza wynoszącą od -3° do -1°, zgodnie z prognozą meteorologiczną. Nie przewiduje się opadów, wiatr będzie wiał z północnego wschodu z prędkością 5–10 m/s.

Ciśnienie atmosferyczne w stolicy będzie stopniowo rosło i zbliży się do normy, osiągając poziom 753–756 mm słupa rtęci.

Informuje o tym serwis Pogoda UNIAN.

W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 20 centymetrów.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołębią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

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