В Киеве началось строительство понтонных переправ через Днепр, которые должны стать резервным маршрутом на случай критического повреждения или разрушения столичных мостов. Они будут обеспечивать минимальный транзит транспорта и проезд спецтехники и автомобилей, необходимых для жизнедеятельности города. Работы могут быть завершены в течение двух-трех месяцев.

Отвечая на вопрос о возможности обеспечения сообщения между правым и левым берегами столицы в случае выхода мостов из строя, Максим Бахматов отметил, что комплексных решений, в частности строительства туннелей, пока нет.

В то же время город уже приступил к практической реализации альтернативного варианта — обустройству понтонных переправ через Днепр.

«Если говорить о концептуальных идеях — туннелях и так далее — никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас, — реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2–3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их достроят», — рассказал глава Деснянской РГА.

По его словам, понтонные переправы не предназначены для полноценной замены столичных мостов. Их обустраивают для обеспечения минимального транспортного сообщения, в частности проезда спецтранспорта и автомобилей, необходимых для работы городской инфраструктуры.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по мостам Киева. После атаки движение по Северному и Южному мостам было полностью перекрыто, а на других переправах ввели временные ограничения.

По состоянию на 18 ноября проезд по Южному и Северному мостам удалось частично восстановить. Однако в столице продолжают действовать ограничения и временные схемы движения.

В частности:

Южный мост: разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн с регулируемым интервалом. При этом проезд с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост: открыт только для общественного и специального транспорта по крайней правой полосе в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

Мост Патона: работает по реверсивной схеме. С 06:00 до 16:00 движение разрешено с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 — в обратном направлении.

Подольский мостовой переход: движение с левого на правый берег временно ограничивается примерно на 15 минут после объявления воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро: работают без ограничений.

Таким образом, строительство понтонных переправ должно обеспечить Киеву дополнительный резервный вариант сообщения между берегами Днепра на случай дальнейших повреждений мостовой инфраструктуры.

Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов.

В Киеве начали строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

По решению Штаба Верховного Главнокомандующего в Украине должны быть обустроены 21 временный мостовой переход, в том числе восемь — через Днепр в столице. К строительству двух киевских переправ подрядчики уже приступили, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник на закрытой встрече с журналистами.

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