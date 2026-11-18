基辅已开始在第聂伯河上建设浮桥，这些浮桥将在首都桥梁遭受严重损毁或坍塌时作为备用通道。它们将确保维持最低限度的交通通行，并保障维持城市正常运转所需的特种车辆和汽车的通行。 工程预计将在两到三个月内完工。

在被问及若桥梁失效能否确保首都左右两岸之间的交通连接时，马克西姆·巴赫马托夫指出，目前尚无综合性解决方案，特别是修建隧道等方案。

与此同时，该市已着手实施替代方案——在第聂伯河上架设浮桥。

“如果谈论隧道等概念性方案，目前尚无人知晓具体该如何实施。目前唯一在推进的工作就是实际建设渡口。渡口建设已经启动，预计将在2至3个月内完工。 它们有望按时完工，”德斯尼亚区行政管理局负责人表示。

据他介绍，浮桥并非旨在完全替代首都的桥梁。修建这些浮桥是为了确保最低限度的交通通行，特别是保障特种车辆以及维持城市基础设施运转所需车辆的通行。

11月17日凌晨，俄军使用弹道导弹袭击了基辅的桥梁。袭击发生后，北桥和南桥的通行被完全封锁，其他过河通道也实施了临时限制。

截至11月18日，南北两座大桥的通行已部分恢复。不过，首都地区仍实施交通限制和临时交通方案。

具体而言：

南桥： 允许重量不超过10吨的汽车和重量不超过18吨的公共交通工具在受控间隔下通行。同时，从右岸通往左岸的通道仍处于封闭状态。

北桥： 仅允许公共交通和特殊车辆在双向最右侧车道通行。禁止私家车和过境货运车辆通行。

帕顿大桥： 实行双向交替通行。06:00至16:00允许从左岸驶往右岸，16:00至24:00则允许反向通行。

波迪尔斯基大桥： 在发布空袭警报后约15分钟内，从左岸前往右岸的通行将暂时受限。

达尔尼茨基大桥和地铁桥：正常通行，无限制。

因此，浮桥的建设旨在为基辅提供额外的备用方案，以应对未来桥梁基础设施受损时德涅普尔河两岸之间的交通连接。

基辅德斯尼亚区国家行政管理局负责人马克西姆·巴赫马托夫对此作出声明。

基辅已开始建设横跨第聂伯河的额外渡口。预计首批桥梁将于2027年初投入使用。

根据乌克兰最高总司令部的决定，乌克兰将建设21座临时桥梁，其中8座位于首都基辅，横跨第聂伯河。 乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在与记者举行的闭门会议上表示，承包商已着手建设基辅的两座过河通道。

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