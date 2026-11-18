W Kijowie rozpoczęto budowę pontonowych przepraw przez Dniepr, które mają stać się trasą rezerwową na wypadek poważnego uszkodzenia lub zniszczenia mostów w stolicy. Będą one zapewniać minimalny tranzyt transportu oraz przejazd pojazdów specjalnych i samochodów niezbędnych do funkcjonowania miasta. Prace mogą zostać zakończone w ciągu dwóch–trzech miesięcy.

Odpowiadając na pytanie o możliwość zapewnienia połączenia między prawym a lewym brzegiem stolicy w przypadku awarii mostów, Maksym Bachmatow zaznaczył, że obecnie nie ma kompleksowych rozwiązań, w szczególności dotyczących budowy tuneli.

Jednocześnie miasto przystąpiło już do praktycznej realizacji alternatywnego wariantu – budowy przepraw pontonowych przez Dniepr.

„Jeśli chodzi o koncepcyjne pomysły – tunele i tym podobne – nikt nie wie, co robić. Jedyne, co się obecnie robi, to faktyczna budowa przepraw. Rozpoczęto budowę przepraw. W ciągu 2–3 miesięcy zostaną one ukończone. Jest szansa, że uda się je ukończyć” – powiedział szef Desniańskiej Rady Rejonowej.

Według niego przeprawy pontonowe nie mają na celu pełnego zastąpienia mostów stołecznych. Buduje się je w celu zapewnienia minimalnego połączenia komunikacyjnego, w szczególności przejazdu transportu specjalnego oraz pojazdów niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury miejskiej.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietami balistycznymi na mosty w Kijowie. Po ataku ruch na Mostach Północnym i Południowym został całkowicie zablokowany, a na pozostałych przeprawach wprowadzono tymczasowe ograniczenia.

Na dzień 18 listopada udało się częściowo przywrócić przejazd przez mosty Południowy i Północny. Jednak w stolicy nadal obowiązują ograniczenia i tymczasowe schematy ruchu.

W szczególności:

Most Południowy: dozwolony jest ruch samochodów o masie do 10 ton oraz transportu publicznego o masie do 18 ton w regulowanych odstępach czasu. Jednocześnie przejazd z prawego brzegu na lewy pozostaje zamknięty.

Most Północny: otwarty wyłącznie dla transportu publicznego i specjalnego na skrajnym prawym pasie w obu kierunkach. Ruch samochodów osobowych i tranzytowego transportu ciężarowego jest zabroniony.

Most Patona: działa w systemie rewersyjnym. Od godz. 06:00 do 16:00 ruch jest dozwolony z lewego brzegu na prawy, a od godz. 16:00 do 24:00 — w przeciwnym kierunku.

Przejście mostowe Podilskie: ruch z lewego na prawy brzeg jest tymczasowo ograniczany na około 15 minut po ogłoszeniu alarmu powietrznego.

Most Darnycki i Most Metra: działają bez ograniczeń.

W ten sposób budowa przepraw pontonowych ma zapewnić Kijowowi dodatkową rezerwową opcję połączenia między brzegami Dniepru na wypadek dalszych uszkodzeń infrastruktury mostowej.

Oświadczył to szef Desniańskiej Rejonowej Administracji Państwowej w Kijowie Maksym Bachmatow.

W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Zgodnie z decyzją Sztabu Naczelnego Dowódcy w Ukrainie ma powstać 21 tymczasowych przepraw mostowych, w tym osiem – przez Dniepr w stolicy. Wykonawcy rozpoczęli już budowę dwóch kijowskich przepraw – poinformował minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami.

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