W Kijowie, według stanu na godz. 14:03 w piątek, 20 listopada, przywrócono ruch na moście Podolskim.

Poinformował o tym pierwszy zastępca szefa Departamentu Policji Patrolowej Oleksij Biloszycki.

Przypomnijmy, że 20 listopada w Kijowie wprowadzono ograniczenia ruchu na mostach.

Dzisiaj, 20 listopada, w Kijowie tymczasowo ograniczono ruch transportowy na moście Podolskim w kierunku z prawego na lewy brzeg, a także na jednej z ulic w dzielnicy Podolskiej.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących most pieszo.

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