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У Києві сьогодні, 20 листопада, тимчасово обмежили рух транспорту Подільським мостовим переходом у напрямку з правого на лівий берег, а також однією з вулиць у Подільському районі.

Обмеження запровадили після ранкової російської атаки на столицю.

За інформацією правоохоронців, рух тимчасово перекритий на таких ділянках:

Подільський мостовий перехід – у напрямку з правого на лівий берег Дніпра;

вулиця Новокостянтинівська – від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною.

Рух іншими столичними мостами здійснюється відповідно до раніше запроваджених обмежень. Поліцейські закликають водіїв враховувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди: Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили.

Також мер поінформував про пошкодження Дарницького мосту, однак не уточнив ступінь руйнувань і те, чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Раніше у мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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