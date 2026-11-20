W Kijowie zamknięto ruch na moście Podolskim
Dzisiaj, 20 listopada, w Kijowie tymczasowo ograniczono ruch na moście Podolskim w kierunku z prawego na lewy brzeg, a także na jednej z ulic w dzielnicy Podolskiej.
Ograniczenia wprowadzono po porannym ataku rosyjskim na stolicę.
Według informacji przekazanych przez organy ścigania ruch został tymczasowo zablokowany na następujących odcinkach:
- Most Podolski – w kierunku z prawego na lewy brzeg Dniepru;
- ulica Nowokostyantynowska – od skrzyżowania z ulicą Wikentego Chwojki do skrzyżowania z ulicą Korabelną.
Ruch na pozostałych mostach stolicy odbywa się zgodnie z wcześniej wprowadzonymi ograniczeniami. Policja apeluje do kierowców, aby podczas planowania tras uwzględniali te zmiany.
Przypomnijmy, że rano 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak balistyczny na Kijów, w wyniku którego uszkodzeniu uległy trzy konstrukcje mostowe: most Podilsko-Voskresenski, most Darnycki oraz most Południowy.
Wcześniej burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku uderzenia przejazd przez most Podilsko-Woskresenski z prawego na lewy brzeg został tymczasowo zamknięty.
Burmistrz poinformował również o uszkodzeniach mostu Darnyckiego, nie sprecyzował jednak stopnia zniszczeń ani tego, czy wpłynęły one na przepustowość przeprawy.
Informację tę przekazała policja patrolowa w Kijowie.
Wcześniej w sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.
W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolońskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.
W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.