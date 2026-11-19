Wieczorem w czwartek, 19 listopada 2026 roku, w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa uszkodzony został główny gmach Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu im. Mykhaila Drahomanova; w szczególności fala uderzeniowa wybiła 40 okien.

Przedstawiciele uczelni zaznaczyli, że budynek głównego korpusu stanowi element dziedzictwa kulturowego stolicy oraz zabytek historyczny, który ma znaczenie nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także dla dziedzictwa kulturowego Kijowa jako całości.

W uczelni podkreślono, że rosyjskie ataki niszczą nie tylko infrastrukturę, ale także środowisko edukacyjne i naukowe Ukrainy, jednak zaznaczono, że uszkodzenia sal wykładowych, laboratoriów i bibliotek nie powstrzymają dążenia do wiedzy i rozwoju. Podczas tego samego ataku na stolicę uszkodzeniu uległy również katedra Włodzimierzka oraz budynki placówek dyplomatycznych.

Źródło: Ukraiński Państwowy Uniwersytet im. Mykhaila Dragomanowa.

Odłamki rosyjskiego drona spadły na teren ambasady Brazylii w Kijowie podczas ataku Rosji na centralną część stolicy w czwartek, 19 listopada 2026 r. Nie odnotowano ofiar ani zniszczeń budowlanych.

Federalna minister spraw europejskich i zagranicznych Austrii Beate Mainl-Raisinger potwierdziła, że w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów w czwartek, 19 listopada 2026 r., budynek ambasady Austrii uległ uszkodzeniom.

W czwartek, 19 listopada 2026 r., podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzeniu uległa katedra św. Włodzimierza. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Hołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

Rosja zaatakowała również prywatny dom w Nowych Pietrowcach w obwodzie kijowskim.

W obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało cztery osoby.

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