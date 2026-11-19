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Уламки російського безпілотника впали на територію посольства Бразилії в Києві під час атаки рф на центральну частину столиці в четвер, 19 листопада 2026 року, обійшлося без постраждалих та структурних руйнувань. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, це вже третя дипломатична місія, яка зазнала російського нападу протягом 19 листопада. Сибіга наголосив, що дипломати не є цілями, а москва має понести відповідальність за терор, та подякував бразильським колегам за те, що вони залишаються в Києві пліч-о-пліч з українцями попри постійні загрози.

Джерело: Андрій Сибіга в Х.

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер, 19 листопада 2026 року, будівля австрійського посольства зазнала пошкоджень.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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