Обломки российского беспилотника упали на территорию посольства Бразилии в Киеве во время атаки РФ на центральную часть столицы в четверг, 19 ноября 2026 года; обошлось без пострадавших и структурных повреждений. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, это уже третья дипломатическая миссия, подвергшаяся российскому нападению в течение 19 ноября. Сибига подчеркнул, что дипломаты не являются целями, а Москва должна понести ответственность за террор, и поблагодарил бразильских коллег за то, что они остаются в Киеве бок о бок с украинцами, несмотря на постоянные угрозы.

Источник: Андрей Сибига в Х.

Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что в результате российской воздушной атаки на Киев в четверг, 19 ноября 2026 года, здание австрийского посольства получило повреждения.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был поврежден Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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