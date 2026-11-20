В пятницу, 21 ноября 2026 года, на станции метро «Крещатик» временно закроют один из вестибюлей. Ограничения будут действовать с 7:00 до 12:00 и связаны с государственными мероприятиями, приуроченными ко Дню достоинства и свободы.

Речь идет о вестибюле №3 станции «Крещатик» — выходе в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Он будет недоступен для пассажиров в течение пяти часов. В то же время остальные входы и выходы станции будут работать в обычном режиме. В частности, открытыми останутся вестибюли №1 и №2.

Также в обычном режиме будет работать пересадочный узел между станциями «Майдан Независимости» и «Крещатик». Поэтому пассажиры смогут пользоваться им, как обычно.

В КГГА отдельно подчеркнули, что в случае воздушной тревоги все вестибюли станции откроют для входа, в том числе и тот, работу которого временно ограничат. «Просим пассажиров учитывать эти изменения и заранее планировать маршруты», — говорится в сообщении. Ограничения вводятся в связи с проведением государственных мероприятий, приуроченных к Дню достоинства и свободы. Этот праздник ежегодно отмечается в Украине 21 ноября.

День достоинства и свободы был учрежден в честь двух важных событий новейшей украинской истории — Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013–2014 годов. Этот день напоминает о стремлении украинцев жить в свободном и демократическом государстве, защищать свои права и человеческое достоинство. Именно поэтому 21 ноября в Киеве традиционно проходят памятные и государственные мероприятия. О временных изменениях в работе метро сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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