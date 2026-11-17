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У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Столиця наразі перебуває під ударами балістични ракет. Віталій Кличко написав: «У столиці працюють сили ППО. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!»

У мережі пишуть, що росіяни атакують Північний міст у Києві. Вибухи не припиняються. Кличко підтвердив цю інформацію: «Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці».

Джерело: Віталій Кличко

Раніше у Києві відремонтували пошкоджений дроном Північний міст.

Вранці 4 жовтні під час дронової атаки російський шахед вибухнув на проїжджій частині Північного моста у Києві.

У результаті атаки 4 жовтня по столичному Північному мосту було пошкоджено тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не стало гарячої води.

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