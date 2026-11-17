W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Stolica jest obecnie celem ataków rakiet balistycznych. Witalij Kliczko napisał: „W stolicy działają siły obrony przeciwlotniczej. Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi. Przebywajcie w schronach!”

W sieci pojawiają się informacje, że Rosjanie atakują Most Północny w Kijowie. Wybuchy nie ustają. Kliczko potwierdził tę informację: „Wstępnie potwierdzono trafienia w Most Północny i Most Południowy w stolicy”.

Źródło: Witalij Kliczko

Wcześniej w Kijowie wyremontowano uszkodzony przez drona Most Północny.

Rano 4 października podczas ataku dronowego rosyjski dron samobójczy eksplodował na jezdni Mostu Północnego w Kijowie.

W wyniku ataku z 4 października na stołeczny Most Północny uszkodzona została magistrala ciepłownicza. Z tego powodu w dzielnicy Desniańska tymczasowo zabrakło ciepłej wody.

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