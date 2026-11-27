Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że rosyjska marynarka wojenna musi być gotowa do wykonywania zadań bojowych w dowolnym rejonie oceanów świata. W tym celu zlecił udoskonalenie uzbrojenia okrętów podwodnych, w szczególności dalekosiężnych pocisków wysokoprecyzyjnych. Oświadczenia te padły 27 listopada podczas narady poświęconej rozwojowi sił podwodnych Marynarki Wojennej w Siewierodwińsku.

Putin stwierdził, że rosyjska marynarka wojenna ma nie tylko chronić granice morskie kraju, ale także być w stanie przeciwstawić się grupom okrętów przeciwnika i zadawać ciosy jego strategicznym obiektom. Według niego wszystkie elementy floty – okręty nawodne i podwodne, jednostki brzegowe oraz infrastruktura wojskowa – muszą być gotowe do wykonywania takich zadań.

„W dzisiejszych warunkach marynarka wojenna odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnieniu suwerenności i bezpieczeństwa Rosji oraz w ochronie naszych interesów narodowych” – oświadczył prezydent Rosji. Dodał, że flota musi dysponować wystarczającą siłą uderzeniową, aby skutecznie przeciwstawiać się siłom morskim innych krajów i niszczyć ich obiekty strategiczne.

Osobno Putin zwrócił uwagę na zmiany w prowadzeniu działań bojowych na morzu. Według niego zmieniają się nie tylko ogólne podejścia do operacji morskich, ale także taktyka wykorzystania sił podwodnych.

Jakie uzbrojenie chcą wzmocnić

Putin oświadczył, że Rosja musi kontynuować budowę okrętów podwodnych różnych typów, ale jednocześnie nie mniej ważne jest udoskonalanie ich uzbrojenia. Chodzi przede wszystkim o precyzyjne pociski dalekiego zasięgu oraz pociski przeciwokrętowe. „Pozwoli to na zwiększenie potencjału uderzeniowego grup okrętowych w celu realizacji zadań bojowych w dowolnym rejonie oceanów świata” — powiedział.

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Prezydent Rosji wezwał również do aktywniejszego angażowania w prace wojskowe małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych. Chodzi o współpracę z firmami, które mogą tworzyć lub udoskonalać sprzęt i technologie na potrzeby floty.

W rzeczywistości Putin mówi o rozszerzeniu możliwości rosyjskich sił morskich daleko poza granice mórz przylegających do Rosji. Wśród wymienionych przez niego zadań znajduje się przeciwdziałanie flotom innych państw oraz możliwość zadawania uderzeń na cele strategiczne z dużej odległości.

Spotkanie odbyło się po opuszczeniu flagi na okręcie podwodnym „Perm”

Spotkanie poświęcone rozwojowi sił podwodnych Marynarki Wojennej odbyło się w Siewierodwińsku po ceremonii podniesienia flagi marynarki wojennej na atomowej łodzi podwodnej „Perm”. Według oświadczeń strony rosyjskiej ma ona wzmocnić Flotę Pacyfiku.

Okręt ten należy do projektu 885M „Jasień-M”. Władze rosyjskie twierdzą, że jest on wyposażony w pociski „Cyrkon”. Przekazanie go flocie stało się jednym z powodów zorganizowania narady, podczas której Putin osobno podkreślił konieczność rozwoju sił podwodnych i ich uzbrojenia.

W kontekście ataków na rosyjskie statki

Oświadczenia Putina pojawiły się w kontekście doniesień o atakach na rosyjskie statki w różnych częściach świata. W szczególności 21 listopada w rejonie Zatoki Fińskiej zaatakowano statek towarowy „Sparta II”. Następnego dnia, 22 listopada, u wybrzeży Libii zaatakowano kolejne dwa rosyjskie statki, wśród których – według informacji źródła – znajdowała się korweta „Merkury”. Odpowiedzialność za dwa ostatnie ataki wzięła na siebie Ukraina. Jednocześnie okoliczności każdego z tych incydentów wymagają osobnego rozpatrzenia, a same doniesienia o atakach nie oznaczają, że wszystkie szczegóły wydarzeń zostały już ustalone.

Wcześniej Putin groził już rozszerzeniem zasięgu konfliktu w związku z działaniami innych państw wobec rosyjskich statków. W sierpniu podczas spotkania z dowództwem Floty Pacyfiku oświadczył, że Rosja może reagować na przejmowanie swoich statków przez państwa europejskie. Jednocześnie, jak powiedział, odpowiedź niekoniecznie musi nastąpić w tym samym rejonie.

W październiku na forum „Waldaj” prezydent Rosji ponownie poruszył kwestię ewentualnych działań odwetowych. Zasugerował, że Rosja może działać nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale także na Oceanie Atlantyckim, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Obecnie Putin mówi o konieczności posiadania sił podwodnych zdolnych do wykonywania zadań bojowych w dowolnej części oceanów świata. Nie jest to już tylko deklaracja dotycząca ochrony rosyjskich granic morskich: wśród wyznaczonych celów znajduje się przeciwdziałanie flotom innych krajów oraz niszczenie ich obiektów strategicznych.

Takie oświadczenia świadczą o zamiarze Kremla, by wzmacniać potencjał rosyjskiej marynarki wojennej i rozważać jej wykorzystanie daleko poza regionem wojny z Ukrainą. Jednocześnie same w sobie nie oznaczają one jeszcze, że Rosja przygotowuje konkretną operację wojskową przeciwko innemu państwu. Informują o tym rosyjskie media.

27 listopada 2026 roku w rosyjskim Siewierodwińsku odbyła się ceremonia podniesienia flagi św. Andrzeja na atomowej łodzi podwodnej „Perm” projektu „Jasień-M”. Następnie okręt został oficjalnie włączony do składu Floty Wojennej Federacji Rosyjskiej. Władze rosyjskie oświadczają, że okręt stanie się częścią Floty Pacyfiku i będzie nośnikiem hipersonicznych pocisków „Cyrkon”.

17 czerwca w rosyjskiej stoczni „Sevmash” oficjalnie położono stępkę pod nową wielozadaniową atomową łódź podwodną „Murmańsk”. Okręt ten jest dziewiątym z kolei nośnikiem rakiet zmodernizowanego projektu 885M (kryptonim „Jasień-M”), który kraj-agresor buduje dla swojej floty.

Rosja rozpoczęła ostatni etap prób morskich atomowego krążownika „Admiral Nakhimov”, uważanego za jeden z najpotężniejszych okrętów nawodnych w jej flocie. Po modernizacji okręt otrzymał znacznie wzmocnione uzbrojenie i obecnie dysponuje 176 komorami startowymi dla rakiet różnego przeznaczenia.

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